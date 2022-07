La reciente derrota ante San Lorenzo, y la exclusión de Carlos Izquierdoz del equipo titular luego de la salida de Sebastián Battaglia y la eliminación en Copa Libertadores, hizo estallar la crisis en Boca.

En ese contexto, y medio de las opioniones que aparecen desde distintos medios, el periodista Rodolfo Gringo Cingolani fue tajante con su opinión sobre el Consejo de Fútbol, Jorge Bermúdez y Juan Román Riquelme.

"Estoy totalmente en desacuerdo con lo que acaba de pasar. No me gustó la conferencia de prensa, no me gusta Bermúdez, no me gusta el momento de Boca, es darse un tiro en el pie. Ibarra me parece una víctima, hasta cara de asustado tenía. Temo que una gloria como Ibarra termine mal. Está condenado a no tener éxito, que alguien se de cuenta", lanzó el Gringo Cingolani en TyC Sports.

El periodista recordó que siempre defendió a Riquelme en sus decisiones pero que esta vez Román se está equivocando. "Hoy tengo que decir que se están pegando un tiro en el pie. Se equivocan mal. Hay una guerra entre el plantel y el Consejo de Fútbol. Es el momento que Riquelme de la cara y tome decisiones fuertes. Tienen que contratar a un entrenador porque Ibarra va a terminar muy mal", advirtió.