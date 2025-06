¡Y lo dijo antes de Boca-Benfica!

El entrenador vaticinó el emparejamiento entre River y Boca y los equipos europeos. "No me imagino a Gallardo metiéndose atrás", había dicho el Turco cuando Vignolo le preguntó si los equipos argentinos no están por debajo del nivel de los europeos. Y el tiempo le dio la razón.