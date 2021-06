Rossi; Weigandt, Izquierdoz, Rojo, Sandez; Almendra, Rolón, Medina; Pavón, Briasco y Villa fue la formación que paró Russo y que empieza a delinear el perfil del equipo que tiene en la cabeza con el ingreso de los recién incorporados.

Es cierto que faltan los que están jugando la Copa América -como Cardona, Fabra o Zambrano- pero el 4-3-3 parece ser el módulo elegido por el entrenador.

En el xeneize sorprendió que Rolón jugara de titular y no Varela, aunque esto es el inicio del recorrido y no está claro que el ex Huracán se hay quedado con el puesto.

Orsini, otra de las incorporaciones, no fue de la partida porque está cumpliendo un reacondicionamiento físico.

Por su parte Briasco anotó su primer tanto con la camiseta de Boca

Y Sebastián Villa le puso cifras definitivas al encuentro al marcar el tercer gol.