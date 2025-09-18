El golazo de Jara de media chilena que metió a Belgrano en las semis de la Copa Argentina

Belgrano es semifinalista de la Copa Argentina. Le ganó 3-1 a Newell's tras comenzar en desventaja y una marea celeste deliró en el estadio Único del Parque La Pedrera, San Luis.

Carlos González abrió el marcador a los 8 minutos para el equipo del Ogro Fabbiani. Pero Franco Jara lo empató con un golazo de media chilena, a los 23.

Ya en el segundo tiempo, Lisandro López a los 6 y otra vez Jara -la gran figura-, a 13 minutos del final, sentenciaron el juego a favor de los del Ruso Zielinsky.

Así, el Pirata enfrentará a Argentinos Juniors por un lugar en la gran final del torneo más atractivo de nuestro país.

Goles y resumen de un gran partido

En San Luis, el Pirata fue muy superior y eliminó a la Lepra.

Las semifinales aún no tienen fecha.