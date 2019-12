A pesar de que fue el viernes a la noche, las cámaras exclusivas de 'Libero', de TyC Sports, mostraron esta tarde como Marcelo Gallardo lo "cagó a pedos" a Rafael Santos Borré en pleno partido.

El entrenador de River se mostró muy molesto por la actitud egocéntrica del colombiano y no dudó en ponerle los puntos.

"Cabeza arriba. Ey, no me agachés la cabeza. Rafa, tranquilizate hermano. No me agachés la cabeza, la p... madre. Pensá en el equipo", le dijo el 'Muñeco' al delantero, dejando en claro quien es 'Napoleón' y quien un soldado más de la tropa.