El fuerte posteo del hermano de Enzo Pérez sobre el momento del River de Gallardo

El mundo River experimenta una crisis futbolística sin precedentes en los últimos años. Luego de la derrota ante Gimnasia en el Monumental del último domingo, el periodismo especula y habla de la continuidad de Marcelo Gallardo en Nuñez.

Lo hizo Mariano Closs, y también Flavio Azzaro, al hablar de cuánto se juega el DT el próximo domingo en la Bombonera.

Este lunes, Franco Pérez, hermano de Enzo, realizó un posteo en redes que también hizo ruido. "River por encima de todo y todos", escribió. "Sí, River gastó fortuna en un plantel que no merece vestir la camiseta del club. Sí, claro que Gallardo es responsable".

El texto completo

"River siempre exige, claro. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Solíamos autodenominarnos "paladar negro", algo de razón hay en eso. "Se quejan de llenos" nos dicen hinchas de otros clubes, pero cómo explicarles que River siempre merece estar en lo más alto, por su historia y por su gente".

"River por encima de todo y de todos, eso nos enseñaron, pero también sabemos de no faltarle el respeto a nuestros ídolos".

"Tengo muy frescas las malas, pero de esas que duelen en serio, no sé si algunos jóvenes las recordarán tanto. River no siempre estuvo en la cima como quisimos, tuvimos que aguantar las peores malas que un club como el nuestro pudo aguantar. Pero hay algo que tengo muy en claro y es quién me hizo olvidarme, por varios años, de ese dolor".

Y concluyó: Sí, por supuesto que hay que exigir, pero nunca olvidar las formas. Faltarle el respeto al hombre que nos hizo volver a la gloria eterna, no debe ser gratis".