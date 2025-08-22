El fuerte cruce de Gallardo con un periodista: "No perdimos como esperabas, cambia la pregunta"

Con sufrimiento, River logró la clasificación a cuartos de final tras derrotar a Libertad de Paraguay por penales. El equipo de Marcelo Gallardo no terminó bien los 90 minutos, tras el la expulsión de Galoppo y la faltar de piernas de algunos jugadores.

En conferencia de prensa, al DT le preguntaron varias veces si no se iba preocupado por el rendimiento del segundo tiempo. Y puso un freno y contestó ácido: "Ya hice el análisis, ¿viste lo que dije? Te contesté, no lo quiero repetir, cambiá la pregunta".

El hombre insistió y el Muñeco , disparó : "No lo perdimos, si eso esperabas, no lo perdimos. Te dije, la noche era oscura para nosotros así que contento de haber pasado, voy a disfrutar de esta noche porque cuando no jugás bien y viene mal parida la cosa, a veces cae la moneda para este lado. Quisimos jugar de igual manera con un hombre menos y eso nos confundió".

Resumen y serie de penales

El Millonario no ganaba una serie desde 2019, ante Cruzeiro.

El análisis

"Arrancamos muy bien, hicimos lo que teníamos pensado ante un rival que jugó muy buen partido y después del gol jugamos bien hasta los 35 minutos, nos quedamos un poquito, perdimos el control y el gol de pelota parada nos hizo un poco de daño. Y en el segundo tiempo la expulsión de Giuliano Galoppo nos cambia todo y al jugar con un hombre menos intentando seguir igual -porque no hubo una pausa- nos equivocamos, más allá de ganar se nos hizo difícil dominar el partido".

"Los jugadores, más allá de lo futbolístico, pusieron los que tenían que poner y en los penales por fin se nos da una para este lado. Lo que era oscuro para en el segundo tiempo para nosotros finalmente se iluminó. La gente contagió ante esa mala energía en los penales. Ayudó al equipo en ese momento, finamente se dio y el Flaco termina atajando el penal decisivo, una vez para este lado no estaba mal".

"El análisis futbolístico del segundo tiempo ya pasa a segundo plano, había mucho nerviosismo y deseos de ganar aunque fuera en inferioridad numérica. Ahora tenemos que recuperar un montón de jugadores para encontrar la regularidad, en algunos momentos hay que saber sufrir, y si hay que sufrir para terminar como terminamos, bienvenido sea sufrir".

Se viene Palmeiras

"Vamos a enfrentarnos a un rival candidato a ganar la Copa y lo vamos a medir con mucha expectativa de que vamos a llegar mejor que lo que estamos hoy", dijo