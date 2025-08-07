Las voces opositoras se multiplican en los medios para horadar la figura de Juan Román Riquelme. También después de su decisión de disolver el Consejo de Fútbol.



En las últimas horas, apareció en los medios Rolando el Flaco Schiavi, para destrozar al presidente e ídolo xeneize. "Por más que se habla de un mánager, va a ser más de lo mismo, porque las decisiones las va a seguir tomando Román. Todas las decisiones las toma él”, dijo.

Y pegó: "El Consejo de Fútbol era Riquelme, por más que ponga figuritas adelante. Es normal que ponga gente para que la critiquen y salvarse él”.



Y en las redes los bosteros, le recuerdan su paso por la gestión Angelici como técnico de Reserva -fue despedido en 2019 por Riquelme- y su militancia a favor de la candidatura de Andrés Ibarra en las últimas elecciones.