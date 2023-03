Luego de los amistosos de la semana próxima ante Panamá y Curazo, la Selección Argentina campeona del mundo tendrá una doble fecha en junio. Mas luego deberá pensar ya en cómo clasificarse al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que tendrá nuevo formato con 48 equipos.

Este miércoles, Conmebol oficializó el fixture completo de las Eliminatorias Sudamericanas que comenzará en septiembre, octubre y noviembre con un total de seis partidos. El equipo de Lionel Scaloni debutará como local ante Ecuador y luego visitará a Bolivia en la primera doble fecha.



Ya en octubre, recibirá a Paraguay y jugará en Perú. Y cerrará el año en noviembre con dos clásicos: ante Uruguay en nuestro país y visitará a Brasil.

El fixture completo de Argentina



Septiembre 2023

Fecha 1: Argentina vs Ecuador

Fecha 2: Bolivia vs. Argentina



Octubre 2023

Fecha 3: Argentina vs Paraguay

Fecha 4: Perú vs Argentina



Noviembre 2023

Fecha 5: Argentina vs Uruguay

Fecha 6: Brasil vs Argentina



Septiembre 2024

Fecha 7: Argentina vs Chile

Fecha 8: Colombia vs Argentina



Octubre 2024

Fecha 9: Venezuela vs Argentina

Fecha 10: Argentina vs Bolivia



Noviembre 2024

Fecha 11: Paraguay vs Argentina

Fecha 12: Argentina vs Perú



Marzo 2025

Fecha 13: Uruguay vs Argentina

Fecha 14: Argentina vs Brasil



Junio 2025

Fecha 15: Chile vs Argentina

Fecha 16: Argentina vs Colombia



Septiembre 2025

Fecha 17: Argentina vs Venezuela

Fecha 18: Ecuador vs Argentina