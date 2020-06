Hace ocho años lograba el ascenso con River. Su primer equipo fue Newell´s y se retiró en 2017 en Arsenal de Sarandí. Ahora, disfruta el fútbol como hincha y se dedica a administrar geriátricos. "Cuando estaba jugando en River, mi mejor amigo -Matías Pavoni, ex futbolista-, tuvo un problema de salud, no pudo seguir jugando y se puso una residencia de adultos. Y un día me comentó que había un edificio muy lindo para hacer un geriátrico y me preguntó si yo quería ser inversor. Y decidí meterme en ese asunto, y la verdad es que nos fue muy bien. Terminamos poniendo algunos más en Funes, donde yo vivo, y otros más por la zona de Rosario. Así que estoy ocupado con eso", dijo Luciano Vella en diálogo con Olé.

El exlateral derecho, de 39 años, reveló que ahora ve fútbol desde la tribuna del Estadio Marcelo Bielsa. "Hoy en día, mi vínculo con el fútbol es de hincha, nada más. Hasta antes que pasara todo lo del coronavirus, iba todos los fines de semana a la cancha a ver a Newell's​ con mis hijos. Digamos que soy un hincha más. Y la verdad que con la vuelta de Nacho Scocco estamos muy ilusionados, porque con los jugadores que ya había en el plantel, se está formando un equipo muy importante y con buenos nombres. Ojalá podamos volver pronto a la cancha y disfrutarlos", señaló.

Además, recordó el gran esfuerzo que debieron hacer, con la conducción de Matías Almeyda, para llevar a River nuevamente a la Primera Dvisión: "Fue un torneo desgastante pero estoy muy orgulloso de haber vestido la camiseta del equipo más grande de la Argentina. La verdad es que soy un agradecido de haber jugado en River. Teníamos al Chori -Domínguez-, al Gordo -Cavenaghi-, Ocampos, los Melli -Funes Mori-, David -Trezeguet-... Teníamos un equipo para competir en Primera, sin dudas. Pero recuerdo que el día del ascenso bajamos 10 kilos cada uno... Nos sacamos una mochila tremenda de encima".

Por otro lado, Vella dio algunos detalles de su actual trabajo en los geriátricos. "Con mi socio estamos permanentemente dando vuelta por todas las residencias porque siempre hay cosas para hacer. Vos pensá que en total tenemos a 150 abuelos en los geriátricos", dijo.

Al respecto, el exlateral explicó los peligros que conlleva estar a cargo de una residencia para adultos mayores en el marco de la pandemia por coronavirus: "Estamos al borde de la paranoia, con un extremo cuidado con los abuelos, que son los más afectados con este tema. Así que desde el momento en que se dictó la cuarentena se cortaron las visitas, y para entrar a la residencia prácticamente que tenés que ser del FBI por todas las cosas que tenés que hacer. Es mejor ser exagerado en las medidas a ser confiado. Pero por ahora la llevamos bien. Gracias a Dios no tuvimos ningún caso de coronavirus, y si bien tomamos todos los recaudos necesarios sabemos que nunca estamos exentos de nada.