River goleó y superó con autoridad 3 a 0 a Gimnasia por la fecha 14 del Torneo Apertura y se aseguró la clasificación a los octavos de final del certamen.

En la previa de una semana intensa, con partido de Copa Libertadores y el Superclásico ante Boca, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y dejó una frase picante cuando le preguntaron por las críticas.

“Desde hace muchos años que convivo con eso. He pasado por un montón de lugares. El fútbol me ha dado un montón de cosas y me sigue dando”, empezó.

“El fútbol me dio muchas alegrías, mucho más amor que la crítica dañina que genera odio. Eso no lo tomo porque me resbala, por no decir que me chupa un huevo, hablando mal y pronto”, cerró.