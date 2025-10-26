Llama la atención
El ex River Joaquín Panichelli sigue imparable y anotó un nuevo gol de palomita ante Lyon
El delantero cordobés lleva ocho tantos en nueve partidos del torneo francés, del cual es el goleador.
Después de haber dejado River por estar demasiado tapado y no tener continuidad, Joaquín Panichelli recaló en el ascenso español, donde consiguió el título y fue el goleador.
Allí cautivó al Racing de Estrasburgo francés que se hizo de sus servicios para darle finalización a un equipo armado con jóvenes sudamericanos -el Colo Barco y el paraguayo Enciso entre ellos-.
Y Panichelli no defraudó ya que viene anotando en casi todas las fechas y es el goleador de la Ligue 1.