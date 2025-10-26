Después de haber dejado River por estar demasiado tapado y no tener continuidad, Joaquín Panichelli recaló en el ascenso español, donde consiguió el título y fue el goleador.

Allí cautivó al Racing de Estrasburgo francés que se hizo de sus servicios para darle finalización a un equipo armado con jóvenes sudamericanos -el Colo Barco y el paraguayo Enciso entre ellos-.

Y Panichelli no defraudó ya que viene anotando en casi todas las fechas y es el goleador de la Ligue 1.