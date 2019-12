A la espera del 8 de diciembre, día que los socios elegirán un nuevo presidente en Boca, un ex DT de la selección sorprendió con sus declaraciones.

En diálogo con la TV Pública, Sergio Batista habló sobre un hipotético llamado para dirigir al club de la Ribera si Riquelme, junto a Ameal y Pergolini, ganan las elecciones.

"Seguramente lo conversaríamos. Yo no tengo ningún inconveniente en dirigir a Boca, ¿a qué entrenador no le gustaría hacerlo? Si me llamara, seguramente le diría que sí. Boca es un club muy grande y yo estoy capacitado para hacerlo", sostuvo el 'Checho'.

Batista reconoció tener una "muy buena relación" con Riquelme, hoy candidato a vicepresidente segundo, ya que los une su pasado en los Juegos Olímpicos del 2008 y en Argentinos Juniors.