Clima tenso y caliente en la cancha del Rojo durante el encuentro que disputaron ante Banfield, que finalmente terminó con victoria para el Taladro por 1 a 0.

Fue el primer encuentro que disputó Independiente tras los violentos acontecimientos ocurridos ante Universidad de Chile, que terminaron con la descalificación de ambos equipos de la Copa Sudamericana.

Minutos antes del partido toda la cancha cantó casi al unísono contra Chiqui Tapia expresando su bronca tras la eliminación del torneo. Aunque también se manifestaron en contra de la dirigencia y, sobre todo, de Néstor Grindetti.

A más de 20 días de la barbarie y el partido cancelado frente a los chilenos, la cancha del Diablo volvió a ser un infierno. "La Conmebol, la Conmebol, se va a la p...", sonó una y otra vez.

Luego de la suspensión del partido frente a Platense, el encuentro se disputó con las tribunas Pavoni Alta y Baja inhabilitadas por decisión del Aprevide, una vez levantada la clausura del estadio.