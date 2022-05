Cayeron en la final de la Champions Legue y unos días antes tampoco pudieron quedarse con la liga inglesa que se la llevó el Manchester City. Sin embargo sus hinchas demostraron su agradecimiento a un equipo que jugó el mejor fútbol de la temporada, peleó todas las competencias hasta el final y se queda con la obtención de dos copas menores, FA y de la Liga -Carabao.

Los dirigidos por Jürgen Klopp se pasearon por las calles de la ciudad como si hubieses ganado la Champions que quedó en manos del Real Madrid, recibiendo una ovación de sus fanáticos, lo que llevó al entrenador alemán a valorarlo de una forma especial: “Sin duda, ningún club del mundo que haya perdido la final de la Liga de Campeones la noche anterior tiene a gente que llega hasta aquí con este estado de ánimo. Es absolutamente excepcional. Este es el mejor club del mundo, ¡no me importa lo que piensen los demás!”.

“Es la mayor señal que se puede dar al mundo. Sí, ganamos dos copas, estupendo, pero no hemos ganado las dos últimas (Premier League y Champions), y esta gente no se olvida, sabe exactamente el esfuerzo que hicieron los chicos. Absolutamente increíble. Es un estímulo para todo lo que vendrá. Esa es la mejor señal que puedes recibir: no todo es ganar, solo tienes que poner todo lo que tienes, echarlo en el campo y la gente de Liverpool te quiere. Celebramos la vida, celebramos la temporada. Y no estoy borracho, ni un poco, solo emocionado. ¡Los quiero a todos!”.