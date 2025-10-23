Leones FC de Rosario
El equipo de la familia Messi jugará en la Primera C y en las redes le apuntan a Chiqui Tapia
El club presidido por Matías, hermano de Leo, fue oficializado por AFA para competir desde la próxima temporada 2026 en la cuarta categoría del fútbol argentino. Y las redes le apuntan a Messi y Chiqui Tapia.
La AFA confirmó que Leones FC jugará en Primera C desde la temporada 2026. El club fundado por la familia de Lionel Messi en 2015 y presidido por Matías, hermano mayor del capitán de la Selección Argentina, fue afiliado directamente, según consta en el Boletín Oficial N°6752.
Así, no pasará por las divisiones para los clubes indirectamente afiliados y, por lo tanto, saltearse el Torneo Promocional Amateur.
Y las redes le apuntan a Messi y Chiqui Tapia.