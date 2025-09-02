Boca enderezó el camino, lleva tres triunfos en fila pero la continuidad de Miguel Ángel Russo al frente del equipo pasa por otro lado, opuesta a los resultados.

El último fin de semana, la imagen del entrenador cabeceando de sueño en el banco de suplentes durante la victoria de Boca en Mar del Plata, se hizo viral.

En ese marco, le preguntaron a Israel Damonte, ex DT de Sarmiento de Junín, por Boca. “Me preparo todos los días para estar listo para un club como el Real Madrid y para mí Boca es eso, porque es el más grande de Argentina y uno de los más grandes del mundo”, contestó el exfutbolista de 43 años.

En nota con 'Mundo Boca', consideró: “¿A quién no le gustaría jugar o dirigir una institución como esa?”. Y recordó una conversación que mantuvo con Gustavo Alfaro, exentrenador del Xeneize: “Él me dijo que Boca es como una Selección, pero todos los días. Se vive una locura increíble”.

Damonte no dirige desde octubre pasado, su última experiencia fue Sarmiento de Junín.

La entrevista completa

Damonte se inició como DT a los 38 años en Huracán, pasó por Colón y Arsenal también.