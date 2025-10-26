El Real Madrid de Xabi Alonso demostró de qué está hecho y venció con claridad a un Barcelona que estuvo lejos de su mejor versión.

Con un Mbappé encendido, un Vini eléctrico y un Bellingham a alto nivel, los blancos pasaron por encima a los de Hansi Flick.

La nota la dio el brasileño, que reaccionó de mala manera al darse cuenta que el que debía dejar el campo por ser reemplazado era él.

El resumen del partido

El Real Madrid venció 2 a 1 solo por la gran actuación de Szczesny, el arquero blaugrana.