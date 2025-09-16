Te espero en...
El enojo de Víctor Hugo con la decisión del gobierno porteño de sacar el homenaje a Diego en la esquina de Segurola y Habana
El cruce de calles del barrio de Devoto, que hizo famoso Diego Maradona, estaba intervenido por el amor de sus fanáticos que lo idolatraron en los carteles de esa esquina.
Basta decir "Segurola y Habana" para que cualquier futbolero de ley o maradoniano de alma sepa a qué se refiere.
Allí se dirigieron cientos de hinchas de Diego Maradona al enterarse de su muerte y de forma espontánea le expresaron su amor en los carteles de la mítica esquina.
El gobierno de la Ciudad decidió que ya era suficiente de tanto amor y sacó las placas grafiteadas para poner unas nuevas en impecable estado.
Víctor Hugo Morales, uno de los más grandes defensores de Diego a lo largo de su historia, se refirió al "ADN antidiego".