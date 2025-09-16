Basta decir "Segurola y Habana" para que cualquier futbolero de ley o maradoniano de alma sepa a qué se refiere.

Allí se dirigieron cientos de hinchas de Diego Maradona al enterarse de su muerte y de forma espontánea le expresaron su amor en los carteles de la mítica esquina.

El gobierno de la Ciudad decidió que ya era suficiente de tanto amor y sacó las placas grafiteadas para poner unas nuevas en impecable estado.

Víctor Hugo Morales, uno de los más grandes defensores de Diego a lo largo de su historia, se refirió al "ADN antidiego".