El entrenador Néstor Apuzzo, quien integró el proyecto deportivo de Zoe Atletic Club de Villa María, habló del final de la experiencia y sostuvo que Leonardo Cositorto le debe plata. El ex Huracán era el entrenador de uno de los clubes del holding acusado por estafa piramidal.

Apenas estalló el escándalo el equipo fue desafiliado y el proyecto se desmoronó por completo. A diferencia de Caruso Lombardi, Apuzzo no firmó ningún contrato con Zoe, pero dice que la empresa le debe dinero.

"Yo estoy dolido, y Naza (Brindisi) está dolido y todos estamos dolidos. Todos nos sentimos como damnificados de esto", manifestó.

En una nota concedida a Doble Amarilla Apuzzo señaló que se puso en funciones inmediatamente, junto a los hermanos Rodolfo y Diego Graieb hace algunos meses y contó que Cositorto arengaba “vamos por todo. Vinimos a impulsar los talentos de Villa María y la región, a través del deporte. Impulsamos a los talentos para que sus sueños sean una realidad. Hagámoslo juntos, en Zoe Somos Familia porque Juntos Somos Más Grandes”.

"En diciembre llevamos cinco chicos, quedaron tres, después seguimos llevando, llevamos ocho jugadores. Fuimos armando todo desde Capital y viajando en diciembre para Villa María, sin saber si me iba a quedar ahí o no porque si me salía una mejor oferta de un club de AFA obviamente que no iba a ir, pero se truncaron dos o tres posibilidades importantes de clubes de AFA, de Nacional B y uno de Primera, y decidí irme porque estaba todo más que bien", añadió Apuzzo en diálogo con el programa radial TTSports.

Por otro lado, el entrenador campeón de la Copa Argentina 2013/14 manifestó: "El error fue mío, porque confié en alguien que no conocía. La idea era que nos vaya bien y después poder ir a dirigir a Europa, porque tienen clubes en Andorra y en otros lados".