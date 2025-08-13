El enojo de los hinchas de Racing por cómo los trató la policía uruguaya, que no los dejaba salir del estadio
Como les pasó a los hinchas de Boca en Río de Janeiro antes de la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, esta vez los hinchas de Racing sufrieron la violencia policial local.
Racing cayó 1 a 0 ante Peñarol en Montevideo y tiene cuesta arriba la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El partido fue una batalla, con más golpes y faltas que jugadas elaboradas, donde el tiempo neto total no superó los cuarenta minutos.
En esa lucha prevaleció el equipo uruguayo que, aprovechando un campo de juego en pésimo estado, llevó el trámite del encuentro para donde más le convenía.
Pero en las tribunas los hinchas de La Academia también sufrieron el hostigamiento de sentirse visitantes, con una policía local que les hizo sentir el rigor y los tuvo una hora y media después de que terminara el partido sin poder salir de la tribuna.
El gesto de Costas con los hinchas
El entrenador académico se acercó a la tribuna celeste y blanca para interiorizarse de lo que estaba ocurriendo.
Diego Milito manifestó su preocupación por lo que ocurría
Incluso el presidente de Racing hizo gestiones con su par de Peñarol para agilizar la salida de los hinchas
El resumen del partido
El duelo se dirigía a un 0 a 0 clavado pero un descuido de la defensa visitante le permitió a Terans anotar de cabeza el único tanto del encuentro.