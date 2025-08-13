Racing cayó 1 a 0 ante Peñarol en Montevideo y tiene cuesta arriba la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido fue una batalla, con más golpes y faltas que jugadas elaboradas, donde el tiempo neto total no superó los cuarenta minutos.

En esa lucha prevaleció el equipo uruguayo que, aprovechando un campo de juego en pésimo estado, llevó el trámite del encuentro para donde más le convenía.

Pero en las tribunas los hinchas de La Academia también sufrieron el hostigamiento de sentirse visitantes, con una policía local que les hizo sentir el rigor y los tuvo una hora y media después de que terminara el partido sin poder salir de la tribuna.

El gesto de Costas con los hinchas

El entrenador académico se acercó a la tribuna celeste y blanca para interiorizarse de lo que estaba ocurriendo.

Diego Milito manifestó su preocupación por lo que ocurría

Incluso el presidente de Racing hizo gestiones con su par de Peñarol para agilizar la salida de los hinchas

El resumen del partido

El duelo se dirigía a un 0 a 0 clavado pero un descuido de la defensa visitante le permitió a Terans anotar de cabeza el único tanto del encuentro.