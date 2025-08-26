A River, el triunfo se le escapó en la última jugada, y Lanús llegó al empate 1 a 1 en su estadio, Néstor Díaz Pérez. Y los gestos de Marcelo Gallardo porque Juanfer Quintero perdió el duelo ante su rival fueron elocuentes y son materia de discusión en redes.

El colombiano no fue a luchar, ni atacó una pelota que le tiraron sobre el sector derecho, la perdió e inmediatamente el Muñeco se enojó. Y no solo eso, cuando se acercó a Matías Biscay, lo chocó con el gesto que entendía debió haber hecho el 10.

Resumen y goles del partido

River sigue siendo el único puntero de la Zona B

Y en las redes se debate sobre la responsabilidad de Juanfer, de Montiel (autor del gol) por perder la siguiente pelota, o por la marca de Castaño y Galarza Fonda en el centro del final que le permitió a Castillo igualar las acciones.