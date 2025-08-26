El enojo de Gallardo con Juanfer Quintero por no luchar la pelota que derivó en el gol de Lanús
El Granate amargó al Millonario en el minuto 50, y el Muñeco explotó contra el colombiano por no disputar con más ganas la pelota. Pero los hinchas en las redes señalan a otros jugadores por su pasividad en la jugada del gol de Castillo. Pese al punto, River sigue siendo el único líder del Grupo B.
A River, el triunfo se le escapó en la última jugada, y Lanús llegó al empate 1 a 1 en su estadio, Néstor Díaz Pérez. Y los gestos de Marcelo Gallardo porque Juanfer Quintero perdió el duelo ante su rival fueron elocuentes y son materia de discusión en redes.
El colombiano no fue a luchar, ni atacó una pelota que le tiraron sobre el sector derecho, la perdió e inmediatamente el Muñeco se enojó. Y no solo eso, cuando se acercó a Matías Biscay, lo chocó con el gesto que entendía debió haber hecho el 10.
Y en las redes se debate sobre la responsabilidad de Juanfer, de Montiel (autor del gol) por perder la siguiente pelota, o por la marca de Castaño y Galarza Fonda en el centro del final que le permitió a Castillo igualar las acciones.