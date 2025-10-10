Desde que se conoció la triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo los homenajes no dejan de aparecer por todos lados.

El hombre que quiso ser velado en la Bombonera y al que fueron a presentarle sus respetos hinchas de todos los clubes por los que pasó e incluso de otros.

La Selección Argentina también presentó sus respetos a través de Lionel Scaloni y Leandro Paredes explicó que no volvió a Buenos Aires justamente porque eso es lo que hubiera querido Miguelo.

La AFA decidió homenajear a Russo como "un DT de la vida", que dejó muchas enseñanzas y que con su ejemplo, sin dudas, "se ganó el cielo por goleada".