En el primer partido de Boca luego de fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el club decidió homenajear a su técnico y en las redes también se replicó la emoción de los hinchas.

El plantel profesional llegó al estadio en un micro ploteado con la imagen del entrenador y la frase "A Boca no se le puede decir que no". Antes del comienzo del partido se hizo un minuto de silencio, donde los jugadores lucieron brazaletes negros en señal de duelo, la camiseta tiene un parche en honor al técnico y se vio la imagen de Russo en una pantalla LED. En las tribunas, los hinchas desplegaron una bandera en memoria del entrenador.

Pero lo más emotivo fue el momento en que Leandro Paredes ingresó con un montón de globos de color azul y amarillo, que sostenían una camiseta con el nombre de Miguel, el año de su nacimiento y el símbolo de infinito, dejando en claro que su huella será eterna.