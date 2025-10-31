Cada 30 de octubre el mundo se llena de homenajes, fotos y videos de Diego Maradona por su cumpleaños. Este jueves, el Diez hubiese cumplido 65 años, y no fue la excepción.

En plena conferencia de prensa previa al partido entre el Sevilla y el Atlético de Diego Simeone, a Matías Almeyda, DT de los andaluces, le preguntaron por Diego. Y conmovió a todos con sus reflexiones sobre nuestro D10S.

"Para mí fue el mejor, pero aparte porque lo conocí como persona", comenzó diciendo Matías. Y siguió: "Maradona era el tipo que conocía a todos los futbolistas. Él iba a un aeropuerto y pasaba uno que jugaba en la tercera división y sabía el nombre. Obviamente siempre se han agarrado o de lo bueno o de lo muy malo de Diego, ahora, ¿quién sabe todos los nombres?".

"Lo amo, es así. Yo hablo de Maradona y se me pone... era la luz de nuestro fútbol. Fue la inspiración de todos los futbolistas argentinos y muchos del mundo. Se fue rápido lamentablemente. Fue el mejor y no va a haber otro. Hoy hay muchachos que sí que rompen récords, que van a 38 mil kilómetros por hora, pero Maradona era único", reflexionó al exfutbolista y entrenador de 51 años.

Y concluyó: "Era lindo verlo, era lindo ver a un jugador de fútbol, era fútbol en su pureza, hasta en su error, era el fútbol sin llevarlo a una actuación. A veces estaba gordo, a veces estaba flaco y era el fútbol. Yo amo eso, y se extraña la verdad, lo que se extraña para el fútbol, porque si no esto es muy aburrido, él le daba como ese toquecito de lo que nadie quiere hablar".