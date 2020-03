Ricardo Centurión volvió a compartir una foto con su novia en redes sociales tras la triste noticia del fallecimiento de Melody Pasini, que murió de un paro cardíaco mientras manejaba su auto en la madrugada del domingo.

Esta vez, le dedicó un mensaje más profundo que el "Te voy a amar siempre, mi amor", que puso en su primera publicación.

"Me voy a morir de tristeza. No es justo, por qué no me llevaste a mí y hoy cómo hago para darte el último adiós, mi hermosa Melody", fue el conmovedor mensaje del jugador de Vélez en una historia de Instagram donde ambos se los ve riendo.

Con algunas idas y vueltas, Pasini era la pareja de Centurión desde hacía cuatro años, y lo acompañó al atacante en sus pasos por Italia y México, donde Ricky jugó en Genoa y Atlético San Luis.