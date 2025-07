El DT que hizo debutar a Cavani en Danubio le contestó: ''No entiendo la falta de memoria y cariño''

Danubio, club donde surgió Edinson Cavani, lanzó la primera piedra con una historia de Instagram. Fue Gustavo Matosas, exfutbolista, actual director deportivo y el entrenador que hizo debutar al Matador en Primera, quién le dedicó un mensaje.

“Donde estás hoy, ¿sos feliz? Mirá que acá en tu casa te esperan a jugar”, reza. Y Cavani la respondió así: "Sí, soy feliz, y sobre todo terco. Lo voy a intentar hasta el último día”

Así, Edinson confirmó que se quedará en Boca Juniors, con quien tiene contrato hasta 2026. Y Matosas habló del tema en una nota radial. “En su momento lo hicieron (Álvaro) Recoba y muchos jugadores. Si mañana me entero de que Josema (José María Giménez) no la está pasando bien en Atlético Madrid, hacer bien mi trabajo sería decirle ‘¿querés venir?’”, dijo el dirigente de Danubio.

Matosas confió: “Como no tengo el teléfono de Cavani ni de nadie cercano a él, entonces subí esa publicación”. Y se preguntó: "¿No podés invitar a jugar a alguien que vos hiciste debutar y que nació en tu casa?”.

“Esto que está de moda: ‘En el entorno no agradaron las declaraciones de Matosas’. ¿Qué entorno? Me llamás y me decís, si yo te conozco desde que jugábamos en la tierra, de cuando entrenábamos en el Carrasco Polo”, dijo sobre las reacciones que generó su publicación.

En diálogo con La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes, Matosas contó detalles de la foto que subió: “El que aparece atrás [Carlos Grossmüller] jugaba hasta mejor que Cavani, y, para el que no sabía, subió una publicación también diciendo si había lugar para él. Y por supuesto, si salió campeón conmigo. Carlitos, si estás escuchando, llamame, que volvés a Danubio”.

Falta de memoria y cariño

Matosas admitió que entiende “perfectamente” que Cavani quiera una revancha en Boca; lo que no entiende es “la falta de cariño. ¡No hacia mí, sino con el club”.

“¿Memoria? Josema tiene memoria, el Chino Recoba cuando volvió de Europa tuvo memoria, el Indio Velázquez se está quedando por amor a Danubio, Mauro Goicoechea. Memoria tienen los que son agradecidos; los otros no tienen”, contestó el Directivo.

Y ahondó: “Josema ha hecho donaciones de máquinas impresionantes, y si mañana me entero de que no está a gusto allá, hago mi trabajo y lo llamo. Pero es más fácil conseguir el teléfono de Josema, que lo tienen el presidente y todos”.