"Jugué mucho tiempo para darme cuenta de que no era una falta normal. Ambas rodillas están dobladas, ya no puede alcanzar el balón", le dijo Peter Bosz a la revista deportiva alemana Kicker.



Sin vueltas, el DT del Leverkusen habló de la jugada en la que Ángel Romero lesionó las vértebras lumbares de Exequiel Palacios: "Cuando va a golpear a Palacios todavía le quedaban dos metros para poner las rodillas en otra parte. Jugué al fútbol demasiado tiempo para saber si alguien quiere lastimar a otro, y se hace de esa manera".

Bosz admitió: "Para ser honesto, siempre jugué fuerte pero hay una gran diferencia entre ser duro y una falta de este tipo. Uno sabe que, si vas sobre alguien con las dos rodillas, va resultar gravemente herido".

Y de cómo se enteró de la lesión de 'Pala' en el partido entre Argentina y Paraguay del jueves pasado, por las Eliminatorias Sudamericanas. a: "El médico del equipo, Karl-Heinrich Dittmar me llamó a las 7.30, pensé que teníamos nuestro primer caso de Coronavirus, porque no llama temprano para preguntarme como estoy. Allí supe que había algo grave, pero no me lo esperaba".

Por la lesión, Palacios estará inactivo durante al menos tres meses, justo cuando comenzaba a tener más minutos en el Bayer Leverkusen.