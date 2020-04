El ex basquetbolista Rubén Wolkowyski reveló en las últimas horas que tuvo coronavirus. Ya recuperado contó su dramática experiencia.

"Me contagié por mi señora y mi hija que son las dos primeras que comienzan con los síntomas, pero no sé cómo se contagiaron ellas porque el virus no te avisa, es súper contagioso", reveló desde Málaga, España, donde está radicado.

Sobre los síntomas, contó que él tuvo "dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida de olfato y de gusto, fiebre arriba de 38, dolor del cuerpo, no hay que tomar ibuprofeno sino paracetamol. A mí el octavo día me da una mejoría de la fiebre, pero al noveno día tuve 39, llamé al médico y me dijo que posiblemente estaba haciendo una neumonía, que es donde empieza el problema real. Automáticamente me dieron los dos antibióticos que están dando y me mandan a mi casa porque el grado no era para estar en un hospital, que estaba colapsado y había gente peor que yo".

"Me dio mucho miedo. De no saber a lo que te estás enfrentando y no tener la ayuda médica que normalmente uno tiene cuando se enferma. El miedo mío era no saber si salía, mucha gente se agravó la situación y no pudo despedirse de su familia ni nada. Ese era mi miedo", cerró Wolkowyski en diálogo con MDZ Radio.

Por otro lado, el 'Colorado' le confesó a 'Página 12' que estar en contacto con sus excompañeros de la selección lo ayudó mucho.

"Fueron muy importantes. Nosotros tenemos un chat y, desde que lo conté, estuvieron presentes. Tenerlos cerca, dándome aliento, recordando momentos y metiendo chistes, me resultó muy valioso. Me sacaban una sonrisa, me distraían y cada mañana todos preguntaban cómo había pasado la noche, cómo me sentía. Me dieron una fuerza tremenda en los peores momentos y me confirmó que seguimos teniendo una gran química entre nosotros. Siempre se los agradeceré".