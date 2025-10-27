Duras imágenes
El doloroso testimonio de la esposa del Patón Bauza, que tiene demencia frontotemporal: "Extraño escucharte"
Maritza Gallardo, la esposa del exitoso entrenador, lloró al contar el estado de Bauza que "ya no tiene la vida que tenía".
Edgardo Bauza, campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo y Liga de Quito, sufre de demencia frontotemporal y su esposa se mostró a su lado para explicar cómo está viviendo.
Si bien generó controversia la exposición del exentrenador que está fuera de la realidad y no puede confirmar que quiere mostrarse de esta forma, también sirvió para que se sepa qué les está pasando y muchos puedan acompañarlo a la distancia.
Bauza es un histórico del fútbol argentino que llegó a dirigir al seleccionado nacional en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.