Edgardo Bauza, campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo y Liga de Quito, sufre de demencia frontotemporal y su esposa se mostró a su lado para explicar cómo está viviendo.

Si bien generó controversia la exposición del exentrenador que está fuera de la realidad y no puede confirmar que quiere mostrarse de esta forma, también sirvió para que se sepa qué les está pasando y muchos puedan acompañarlo a la distancia.

Bauza es un histórico del fútbol argentino que llegó a dirigir al seleccionado nacional en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.