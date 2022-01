Luego de que se conociera que Lionel Messi dio positivo de coronavirus, -está aislado en Rosario, donde pasó las fiestas-, en las redes sociales hubo quienes acusaron a Fernando Palacio, el reconocido DJ argentino que estuvo junto a Leo en Navidad.

Y uno de ellos fue el streammer Coscu, que contó en las redes que en la entrega de premios a los más destacados de Twitch en el año. hubo varios casos de coronavirus. Allí acudió el DJ Palacio, que días más tarde fue invitado por Messi para la fiesta de Navidad y hasta se fotografiaron.

Tras las acusaciones, el DJ hizo su descargo en Instagram y hasta mostró su PCR negativo

"Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid", escribió Fer Palacio.