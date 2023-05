Memes, frases, reacciones, opiniones, tracendidos, y ahora, una versión doblada del mensale. En medio de toda la polémica generada en torno al viaje de Lionel Messi a Arabia Saudita y la consecuente postura de su club, el PSG de Francia, las redes sociales estallaron.

Enl las últimas horas, el reconcido Oficial Gordillo, un humorista que siempre se convierte en tendencia por “doblar” los mensajes deMessi al tucumano básico, ahora volvió a sorprender con otra genial cración.

“Han quedado ardidos del Mundial”, advierte el ‘Messi tucumano’, en una divertida invención local del video del futbolista.

“No me he ido a Arabia Saudita me he ido a Tucumán, a comer unos sanguches de una tía mía”, aclara de entrada el falso capitán argentino.