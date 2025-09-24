"Aguante Racing, loco", les dice Maravilla Martínez a unos hinchas desde su auto. Y ellos, que estaban en otro vehículo esperando por el semáforo de la avenida Mitre en Avellaneda, no lo pueden creer.

Los hinchas reaccionan, uno le dice "la rompiste toda", y él bromea: "Ganamos de pedo". El delantero fue una de las figuras en el triunfo de la Academia 1 a 0 sobre Vélez que le dio el histórico pase a semifinales de Copa Libertadores tras 28 años.

Genial.