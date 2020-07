Los equipos de Diego Simeone tienen como lema "jugar con el cuchillo entre los dientes", son muy tácticos, intensos y se destacan por la concentración a todo momento. Para un entrenador que pregona dicha manera de jugar, es muy sorprendente ver esta jugada de archivo que protagoniza.

En las últimas horas se hizo viral una vieja jugada del 'Cholo' como futbolista, enfrentando a Barcelona. Simeone se lució al salir bien de una doble marca en la mitad de la cancha eludiendo al propio Pep Guardiola y Bakero.

Pero lo más increíble y cómico de la misma es que antes de tirar el pase ¡se aplaudió a si mismo!

"Me emocioné y me aplaudí porque la jugada me pareció muy buena. Salió espontáneamente y fue la primera y última vez que hice algo así, pero yo tenía 25 años y eso no me hizo perder la concentración porque terminé de aplaudirme y tiré un pase largo a la derecha", contó tiempo después Simeone en su libro biográfico.

La jugada completa en la transmisión original: