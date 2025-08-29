Franco Armani volvió a ser el héroe de River en los penales, ante Unión por Copa Argentina, como hace una semana contra Libertad por Copa Libertadores.

Tras el parido, el Pulpo declaró: “Yo no me doy por vencido. Me pueden criticar, me pueden decir lo que quieran, pero yo nunca me doy por vencido”

Y agregó, sonriente: “Siempre en la vida fui un luchador, esto es consecuencia del trabajo, el sacrificio y no darse por vencido. Yo nunca me relajo, siempre quiero más y estamos en un club que exige”. 

Los usuarios descubrieron que el campeón del mundo repite la última frase siempre. Y las redes se llenaron de memes:

X de juanma
X de 𝗡&#𝟯𝟵;
X de BaronDelGBA
X de joaco
X de Pabloteki
X de Manuel Vilches P.
X de Diego
X de Muteb
X de huevismo
X de Esteban Abarzúa