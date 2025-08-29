Franco Armani volvió a ser el héroe de River en los penales, ante Unión por Copa Argentina, como hace una semana contra Libertad por Copa Libertadores.

Tras el parido, el Pulpo declaró: “Yo no me doy por vencido. Me pueden criticar, me pueden decir lo que quieran, pero yo nunca me doy por vencido”.

Y agregó, sonriente: “Siempre en la vida fui un luchador, esto es consecuencia del trabajo, el sacrificio y no darse por vencido. Yo nunca me relajo, siempre quiero más y estamos en un club que exige”.

Los usuarios descubrieron que el campeón del mundo repite la última frase siempre. Y las redes se llenaron de memes: