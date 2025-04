Bárbara Pérez se llama hermana de una de los nenes que mató la policía chilena en la previa del partido entre Colo-Colo y Fortaleza.

En diálogo con los medios chilenos tras los graves hechos que se registraron en las inmediaciones del Monumental de Santiago, la mujer exigió justicia y pidió “ayuda legal” para iniciar acciones judiciales contra los responsables.

Bárbara contó que su hermana “venía con entrada en mano, con su carnet. No venía a pasar, como se decía. Tenía entradas y los carabineros les echaron la culpa a ellos y los atropellaron”.

Conmovida, contó que su hermana de 18 años fue arrollada por un vehículo policial utilizado por las fuerzas de seguridad para lanzar gases lacrimógenos. “Nicolás, su amigo, la agarró para salvarla, pero el carro la pasó a llevar igual”, explicó.

“Nos dijeron que estaba fallecida, y no voy a dar más detalles porque es muy duro”, se quebró. “El carabinero que la atropelló nunca vino para acá. La única que tuvo la decencia de hablar conmigo fue la que la trajo”. Y agregó: “Si había niños de por medio, ¿cómo no pudo detenerse, parar? Eso me provoca rabia, frustración".

El ministerio Público chileno imputó en horas de la madrugada al carabinero que conducía el vechículo que atropelló a los chicos.

“Carabineros los acusó de provocar el accidente, pero ellos solo intentaban entrar al estadio como cualquiera. Los trataron como delincuentes”, dijo Bárbara, al tiempo que describió a su hermana como "una niña tranquila, no generaba desórdenes. Era hincha desde siempre. Iba al estadio a pasarlo bien".

Y concluyó: “Ahora solo queda pedir justicia. Esto no puede repetirse. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Necesito ayuda legal para hacer demandas. Esto no va a quedar así. Una familia entera está deshecha. Somos trabajadores, no tenemos recursos. Necesito ayuda para demandar. Mi mamá está destruida. Le arrebataron el futuro a mi hermana”.