Oscar Ruggeri se dirigió a través de las redes sociales para hacer un pedido muy especial: recuperar la camiseta que usó en la final del mundo en México 86' que le dio a la Selección argentina su segundo título.

"Hola a todos cómo están? Estoy buscando esta camiseta que tanto me representa, ese día fue lo máximo para mi como futbolista. La que use en la Final de Mexico 1986, tiene una manga cortada!! Me encantaría encontrarme con la persona que la tenga! Gracias", escribió el Cabezón en su cuenta de Instagram.