Recordemos que todo se originó hace unos meses, luego de un partido del Bayer Leverkusen, cuando de la nada el periodista le comenzó a preguntar al delantero si volvería a jugar en Argentina, más precisamente en Boca. De allí nació el famoso meme "¿Y si te llama Román?".

Este martes se volvieron a comunicar en vivo y Vignolo bromeó con esa situación. "Por ahora no tenés pensado venir a la Argentina", tiró, entre risas.

Alario, picante, no se la dejó pasar y fue al hueso: "Menos mal que el tema fue otro, siempre me preguntás por Riquelme, me parece que te llevas algo por mes, cada nota que me hacés, menos mal que me hablaste de otra cosa".

Luego de las risas, Vignolo cambió rápidamente de tema y recordó la nota que hicieron para anunciar que se iba de River.

¿Te imaginás al máximo goleador del ciclo Gallardo con la camiseta de Boca?