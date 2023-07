Otra jornada de preocupación y caos vivió Independiente por la caída 2-0 ante Boca Juniors y la posterior protesta que se produjo en el playón del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Los hinchas y socios del Rojo apuntaron contra de la comisión directiva por el pésimo momento futbolístico del club.

“Eran un desastre los que estaban antes, pero estos son peores”, dijo, entre otras, uno de los hinchas que lanzó un fuerte mensaje que se viralizó en las redes.

“No están, no están y no dan la cara”, agregó sobre la ausencia de dirigentes en la institución. “Uno tiene que salir a dar la cara. Grindetti no, que vaya a TN y que venga el Secretario”.

En medio de la campaña electoral que lo enfrenta a Diego Santilli para definir al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio para las elecciones de octubre, Néstor Grindetti mantiene el cargo como presidente de Independiente de Avellaneda.