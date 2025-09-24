Lanús consumó la hazaña en el Maracaná: empató 1 a 1 ante Fluminense y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Pero sus hinchas debieron sufrir la represión de la policía brasileña en plena tribuna.

Este hombre, de unos 50 años -de nombre Sergio Krule- reconocido en redes por su fanatismo granate, se filmó gritando el gol de Aquino con su padre.

"Nos cagaron a palos pero nos llevamos la clasificación del Maracaná!!!!!! Vamos Grana!!!!! Estamos todos bien!!!", escribió tras el partido.

Ante tanta repercusión, el hombre hizo otro posteo

"Gracias a todos por preguntar por mi Papá, está perfecto y feliz, acá saliendo últimos del Maracaná", remató en el final del viaje que venía contando en la red X desde que salió del Sur del Gran Buenos Aires.

Y dicen que solo el fútbol.