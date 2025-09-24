"Nos cagaron a palos"
El conmovedor festejo de gol de Lanús de padre e hijo en el Maracaná tras la represión policial
En plena tribuna del Maracaná, el hombre abrazó fuerte a su padre y se puso filmar luego de la represión que sufrieron los hinchas de Lanús en Brasil. Y llegó el gol de Aquino que le dio al Granate la clasificación a semifinales de Copa Sudamericana. Emocionante.
Lanús consumó la hazaña en el Maracaná: empató 1 a 1 ante Fluminense y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Pero sus hinchas debieron sufrir la represión de la policía brasileña en plena tribuna.
Este hombre, de unos 50 años -de nombre Sergio Krule- reconocido en redes por su fanatismo granate, se filmó gritando el gol de Aquino con su padre.
"Nos cagaron a palos pero nos llevamos la clasificación del Maracaná!!!!!! Vamos Grana!!!!! Estamos todos bien!!!", escribió tras el partido.
Ante tanta repercusión, el hombre hizo otro posteo
"Gracias a todos por preguntar por mi Papá, está perfecto y feliz, acá saliendo últimos del Maracaná", remató en el final del viaje que venía contando en la red X desde que salió del Sur del Gran Buenos Aires.
Y dicen que solo el fútbol.