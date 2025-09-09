Mientras Esteban Trebucq se pelea con el Gordo Dan y está preocupado con el resultado de las elecciones bonaerenses., Estudiantes suspendió la charla que el periodista iba a brindar en el club el 12 de septiembre a las 19.30 hs. en el auditorio de UNO.

¿Por qué? Por repudio de los pinchas, que en redes descargaron todo su rechazo hacia el Pelado. Por "cuestiones de organización", explicó Estudiantes. Y en las redes se burlan.