El chileno Díaz cruzó en redes a un periodista que cuestionó a Paredes

Se llama Pablo Mariño y tiene muchos seguidores en redes. Este martes escribió: "Voy a decir algo de la Selección Argentina...HOY. Paredes no puede ser el 5. Enzo Fernández es mejor. Los 'Correa' no son 9. Scaloni debe llevar a otros en ese puesto. Veremos... #Qatar2022".

Y Chelo Díaz, ex Racing Club y el cinco de la Selección chilena campeón de América, le contestó. "Perdón que me meta en este tweet y donde no me corresponde, pero Paredes ha sido y es hoy, por lejos el mejor 5 de las clasificatorias sudamericanas con un rendimiento muy parejo y alto". Y lo acompañó con un emoji de aplausos.

Enzo Fernández fue tendencia y la respuesta del Chelo se viralizó y ganó casi 6000 favoritos.

Pero el periodista la siguió: "Hola Chelo. Respeto tu opinión pero no la comparto. Vos sos experto en ese puesto y te agradezco el comentario. Creo que Argentina necesita más marca en el medio, un 5 más estilo Casemiro. Así se consigue un balance necesario. Te mando un cordial saludo".

Las redes reaccionaron: