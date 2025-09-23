El cariñoso saludo de Messi a Dembelé tras la obtención del Balón de Oro

Ousmane Dembélé se alzó con el Balón de Oro, premio que otorga la revista France Football al mejor jugador del mundo y, se emocionó en su discurso.

Su premio generó las reacciones del mundo del fútbol, incluida la queja del padre de Lamine Yamal -su competidor-. Y las felicitaciones de Lionel Messi se destacaron por sobre otras.

Leo fue compañero del Mosquito en Barcelona durante cuatro años. "Grande Ous!!! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés", comentó el 10.

El mensaje de Leo

Los elogios de Dembélé a Messi

Al recibir el Balón de Oro, el francés habló de Leo: "Quería agradecer a todos los clubes en los que he jugado. Al club donde soñaba jugar, Barcelona. Fue excepcional. Aprendí durante ese tiempo de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional todo ese aprendizaje".

Respeto.