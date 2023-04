La pelea será este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas y genera la atención de todos los amantes del boxeo. Allí se verán las caras Ryan García (23-0/ 19 KO) y Gervonta Davis (28-0/ 26 KO) quienes vienen esperando este combate desde hace meses.

Ryan García -una celebridad en las redes sociales- se mostró confiado en que conseguirá el triunfo ante Gervonta Davis gracias a con su veloz gancho de izquierda. “Me veo atrapándole con un gancho de izquierda, cae dormido y buenas noches. Será uno de los KO más brutales que hayas visto en muchos años. Y todo el público se quedará en silencio y nos tendremos que arrodillar. Lo veo, en serio”.

Pero Gervonta Davis no se quedó atrás y lo amenazó con destrozarle la mandíbula: “Solo habla de su gancho de izquierda. Yo también necesito un solo golpe. Le tocaré la mandíbula y le diré: ‘Te vas a dormir’. Te voy a romper la mandíbula, te lo prometo. No traigas a tu madre y a tu hija”.

Y para ponerle más pimienta, en un vivo por Instagram se torearon tanto que terminaron apostando la bolsa que cobrarán.

"¿Querés apostar?", le preguntó Davis. "Sí, vamos a hacerlo", respondió García. "Toda la bolsa", subió la vara el campeón mundial ligero de la AMB que recibió la respuesta inmediata del oriundo de California: "Toda la bolsa".

Como Gervonta quiso asegurarse, insistió: "¿Es una apuesta?". A lo que García no dejó dudas: "Vamos a apostar. Me escuchaste bien. Vamos a hacerlo. Hagamos un contrato y firmemos los dos. Yo no hablo dos veces. Vamos a hacerlo".