Este martes desde las 21 horas, Argentina enfrenta a Puerto Rico en Miami en el cierre de su gira por Estados Unidos. En la previa del duelo, además de la respuesta que dejó Lionel Scaloni sobre las quejas del representante de Matías Soulé, se dio la visita de Daddy Yankee a Leo Messi y compañaía.

El artista centroamericano, quien oficia de colaborador de la Federación Puertoriqueña de Fútbol, visitó a los campeones del mundo. Fue en el predio de Inter Miami, que Daddy ya conocía por haber visitado a Messi.

El baile del Dibu al ver a Daddy

El arquero se animó a tirar unos pasos.

El mensaje del Rey

"Esto es un antes y un después, jugaremos contra la Selección número 1 del mundo"

El artistas, retirado hace dos años y devenido en empresario, fue clave para concretar el partido amistoso. La apuesta al fútbol de su país se truncó en la última eliminatoria de Concacaf, pero continúa en crecimiento.

Los protagonistas compartieron en sus redes el encuentro