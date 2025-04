El juicio por el fallecimiento de Diego Maradona sigue esclareciendo, de manera dramática, como fueron los últimos días de nuestro máximo ídolo.

Así, apareció una foto del 10 en aquel 25 de noviembre de 2020, el abogado Burlando y su declaración sobrequién se benefició con la muerte de Diego, el crudo testimonio de Dieguito Armando y los cañones con los que apuntó Dalma contra Matías Morla.

Este lunes, en tanto, Viviana Canosa publicó fuertes audios que se enviaron entre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Lo que vas a escuchar es de los días previos al fallecimiento de Maradona.

“Digo algo entre nosotros, pero obviamente jamás lo diría delante de ellos, pero lo mejor le puede pasar a Diego es que fume marihuana y que deje el chupi. Eso sería lo mejor”, se escucha decir a Luque, claramente.

Y concluye: "Lo que pasa que lo está combinando las dos (marihuana y alcohol), y ahí la caga... Mañana yo voy a buscarle la vuelta”.

En tanto, en los mensajes de Agustina Cosachov, se escucha: “Yo creo que la postura que están las hijas y demás nos van a tirar todo el fardo a nosotros con respecto a los enfermeros, que nosotros decidamos. Y en realidad no me parece tan incoherente y nos tiren el fardo nosotros decidamos si necesita enfermería o no porque eso no sé si las hijas tienen que decidirlo”.

