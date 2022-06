El anuncio por la llegada de Luis Suárez a River es furor en las redes y estallan los memes

Según informan diferentes periodistas, el delantero uruguayo Luis Suárez estaría cada vez más cerca de jugar para River Plate.

"Me llega de la mejor fuente posible. Es una realidad. Luis Suárez a River. Se anuncia mañana", escribió el periodista Bruno Vain este domingo al mediodía y enseguida causó revuelo en Twitter.

Anoche, después de la victoria 2-1 ante Lanús en el Monumental, el técnico Marcelo Gallardo habló sobre la posible llegada de Suárez. Reconoció que el jugador mostró "entusiasmo" por la propuesta pero advirtió que "tampoco hay que mentirle a la gente".

"Si se conectan las posibilidades, que hay predisponían de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando", destacó.