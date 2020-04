Emilio García Silvero, director legal de la FIFA, aclaró dos cuestiones fundamentales de cara a la próxima ventana de transferencias: que el organismo no podrá prorrogar contratos más allá del 30 de junio y que el mercado de pases "no abrirá el 1 de julio".

"FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1 de julio no se abre el mercado", subrayó el español en diálogo con Tiempo de Juego por Cadena Cope.

En Argentina, los casos más emblemáticos de vínculos que finalizan el último día de junio son los de Carlos Tevez, Nacho Scocco​, Licha López, Leandro Fernández y Fabricio Coloccini, entre tantos.