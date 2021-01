Boca se coronó campeón de la Copa Diego Maradona y en ESPN F90 se re picó. Y Federico Bulos se lució en esa disputa entre River y Boca, tanto que se convirtió en tendencia en las redes sociales.

"A mí no me importan las formas, el fútbol es resultado y River perdió igual que Boca. Horrible, se comió tres goles, y de local", dijo a los gritos el periodista y sentenció: "River hace dos años que no gana nada".

Y las redes reaccionaron

“@ESPNFCarg Por que dice 2 años este muchacho? En 2019 River ganó la Copa Argentina Entiendo que tengan ganas de que River no gane mas cosas, pero digan las cosas como corresponde Saludos”— Javi Power on Twitter Link Javi Power on Twitter

“Estimado @federicobulos: recién dijiste que River no gana un título hace 2 años. El 13/12/19, River ganó la C.Argentina: 3-0 a C.Córdoba. Pasó 1 año, 1 mes y 5 días. En el medio hubo 6 meses sin competencia. Lo contamos o no? River lleva 7 meses de competencia sin ser campeón.”— Diego Borinsky on Twitter Link Diego Borinsky on Twitter

“Nadie: h- Fede Bulos en 90 minutos:”— J☀️rge on Twitter Link J☀️rge on Twitter

“Se ve que a Bulos no le enseñaron lo que es “mano a mano” en la carrera”— Agustina on Twitter Link Agustina on Twitter

“El negro Bulos se hacía el popular y ahora que se nota su fanatismo imparcial hacia Boca lo odia más de la mitad del país. Que asco los periodistas como el y Vignolo. La tele cada vez más bostera”— NapoleonBonallardo on Twitter Link NapoleonBonallardo on Twitter

“Que onda el bostero bulos hoy esta re alteradito”— Eze on Twitter Link Eze on Twitter

“Lo banco MUCHO al Negro Bulos. Como no va a ser mejor el año de Boca que de River si Boca levanto dos títulos y River ninguno? A parte los 2 quedaron eliminados de Libertadores.”— Manu on Twitter Link Manu on Twitter

“el negro bulos es más bostero que riquelme”— frolón on Twitter Link frolón on Twitter

“Según Bulos River no gana nada hace dos años y sin embargo ganó la Copa Argentina en diciembre de 2019, es decir hace poco más de un año. El eterno problema de tipos que siendo periodistas opinan con la camiseta puesta. De hecho, más que opinión me parece una tribuneada.”— Sergio סרחיו серхио on Twitter Link Sergio סרחיו серхио on Twitter

“Querido Bulos ud es periodista no? Porque cuenta como "mano a mano" torneos donde River y boca no definieron entre sí, pero no así la Copa Argentina 2019 q también ambos disputaron? Se acuerda? River Campeón, boca eliminado por Almagro. https://t.co/2hfwPIPRoK”— ®️V®️ (Asesoría CARP) ⚪🔴⚪ on Twitter Link ®️V®️ (Asesoría CARP) ⚪🔴⚪ on Twitter

“BULOS ES TENDENCIA? SE ROMPIO TWITTER”— Palermito69 on Twitter Link Palermito69 on Twitter

ustedes a lo mejor son muy chicos pero hubo una vez que benedetto casi mata al negro bulos y encima le deposito los testículos pic.twitter.com/3dyGNdHQav — mati ass (@dukingg_) January 18, 2021

“Hoy el negro bulos vino mas bostero que nunca”— roman🧉 on Twitter Link roman🧉 on Twitter

“Vignolo y Bulos en cualquier momento aparecen en la lista de la Comision Directiva del ex club..”— Esteban Carp on Twitter Link Esteban Carp on Twitter