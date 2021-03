Frank Kudelka no pudo repetir en Newell's lo que había realizado en Talleres de Córdoba y en Unión de Santa Fe. Los resultados no lo acompañaron y no se vio el funcionamiento deseado por el entrenador que decidió dar un paso al costado.

Así es como se abrió la posibilidad de que Germán Adrián Ramón Burgos se encargue de la dirección técnica del equipo rosarino, iniciando en el país su carrera como entrenador.

A su llegada a la Argentina, fue abordado por los periodistas a los cuales les dio respuestas con su estilo inigualable.